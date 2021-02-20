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محافظات

مصر الوطن لا تقبل القسمة عل اثنين في ندوة حوارية ببياض العرب ببنى سويف

السبت 20/فبراير/2021 - 03:01 م
المشاركون في الندوة
المشاركون في الندوة
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محمد عبدالحليم
قال محمد سعد أمين ، مدير عام الإعلام ببني سويف إن مصر حبها محفور فى القلب لا يخرجه الا الدم ..ودماء الشهداء التى تروى رمال سيناء تطهرها من عصابات الزيف والتضليل .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الإنجيلية ببني سويف بالتنسيق مع  مع قيادات وشباب بياض العرب ببنى سويف ضمن مشروع نحو مجتمعات داعمة للتنمية الاقتصادية . 
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واشار سعد، إلي أن المواطنة تعنى العطاء بلا انتظار مقابل ،  والمحافظة على مرافق الوطن وممتلكاته وموارده الطبيعية والبشرية، كموارد المياه والطرقات والمباني والأشجار والمدارس والمصانع والمزارع وغير ذلك، وتحذرهم من الفوضى والتخريب . 

وأشار إلي أن لكل منكم دوره في تطور الوطن وتقدمه موضحا ان المواطنة تعنى المساواة والعدالة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات واتاحة نفس الفرص امام الجميع دون تميز دينى أو عرقى مما يزيد من الولاء ويدفع الجميع للمشاركة والمسئولية في كافة المجالات.

وأوضح سعد، أن الوطن ليس قطعة من الأرض، بل هو مجموعة العواطف والأحاسيس والانفعالات والمشاعر تجاه هذه الأرض، والتي يعيشها المواطن، وتتطلب الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني والدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية،ووقوف الجميع يد واحد في مواجهة الإرهاب .

وعلى هامش الجلسة فاز ٤ من الشباب فى الانتخابات التكميلية للجنة المحلية المنتخبة بالمشروع و شارك بالجلسات عمدة بياض وشيخ البلد وعدد من القيادات الطبيعية و مينا نبيل رئيس جمعية نبض الحياة   وبيتر فيليب من فريق الهيئة الانجيلية.
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