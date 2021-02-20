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السيسي يكشف الأطر القانونية لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية وأهميتها

السبت 20/فبراير/2021 - 03:04 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وأفريقيا تعمل في أطر قانونية منوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة والمعلومات الشخصية لمواطني القارة الأفريقية.


وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخاص بالمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت في السنوات الماضية القليلة باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية.


وأضاف أن هذه الخطوات انعكست إيجابا على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول الرقمي. 


وأوضح أن أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
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