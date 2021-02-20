ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في دولة عربية

أعلنت الصحة التونسية، اليوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، شبيهة بسلالات بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، لكنها ليست مثلها.





وقال فيصل بن صالح، المدير العام للصحة التونسية في مؤتمر صحفي، إنه تم اكتشاف سلالة متحورة لفيروس كورونا شبيهة بالتي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا لدى حالتين في تونس أحدهما في المرسى والأخرى في باردو، وفق إذاعة نسمة.





فيما صرحت الدكتورة بمعهد باستور هادية التريكي، بأن السلالة الجديدة تشبه إلى حد كبير سلالات بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل لكن ليست نفسها.





فيما حذر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخميس الماضي، من خطورة الوضع الصحي في البلاد.





وقال "الطاهري"، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، إن الوضع الصحي في حالة من التدهور والخدمات الاجتماعية لم تعد قادرة أن تفي بالحاجة.





وشدد على ضرورة التسريع في إصلاح المنظومة الصحية لأن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار.