ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 03:05 م
أيمن حسين
أيمن حسين
Advertisements
عبدالله هشام
أكد أيمن حسين لاعب فريق الجوية العراقي أنه مستمر مع في الدورى العراقي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا من النادي الأهلي في الوقت الحالي. 

وأضاف حسين خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : أتمنى الانتقال للنادي الأهلي وطرح اسمي للانتقال لكبير القارة السمراء شرف لأى لاعب ولكن في الوقت الحالي انا مع نادي الجوية العراقي بيتي الأول 

وأكمل: لو قدم النادي الأهلي عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سأقبله بدون نقاش لأنه شرف كبير.

واختتم هداف الدوري العراقي تصريحاته قائلا : لدى عدة عروض من الإمارات ومولودية الجزائر وفي ناد بلجيكي واسترالي بجانب عرضين من الدورى المصري . 

جدير بالذكر أن أيمن حسين يتصدر قائمة هدّافي الدوري العراقي بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 14 هدفًا.

ويعد ايمن حسين ابرز اللاعبين في الدوري العراقي حاليا واصبح محط أنظار عدة فرق في آسيا وأفريقيا وأوروبا 

بدأ صاحب ال24 عاما لعب كرة القدم في نادي العلم أحد أندية الدرجة الأولى بالعراق ثم انتقل لـ دهوك وبعدها النفط الذي لعب معهم موسمين وشارك في 37 مباراة وسجل 20 هدف 

انتقل بعدها لعدة اندية مثل الشرطة العراقي والنفط ثم الى الدورى التونسي وبالتحديد نادي الصفاقسي التونسي واخيرا القوة الجوية العراقي . 

شارك ايمن حسين مع منتخب بلادة تحت 20 عاما لأول مرة عام 2014 وبعدها تحت 23 سنة في 2015 ولعب 20 مباراة وسجل 16 هدفا  ويشارك حاليا مع المنتخب الأول العراقي 

ويبلغ سعر اللاعب حسب موقع ترانسفير ماركت 225 ألف يورو 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور