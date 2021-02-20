هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

أكد أيمن حسين لاعب فريق الجوية العراقي أنه مستمر مع في الدورى العراقي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا من النادي الأهلي في الوقت الحالي.
وأضاف حسين خلال تصريحات خاصة لصدي البلد : أتمنى الانتقال للنادي الأهلي وطرح اسمي للانتقال لكبير القارة السمراء شرف لأى لاعب ولكن في الوقت الحالي انا مع نادي الجوية العراقي بيتي الأول
وأكمل: لو قدم النادي الأهلي عرض رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سأقبله بدون نقاش لأنه شرف كبير.
واختتم هداف الدوري العراقي تصريحاته قائلا : لدى عدة عروض من الإمارات ومولودية الجزائر وفي ناد بلجيكي واسترالي بجانب عرضين من الدورى المصري .
جدير بالذكر أن أيمن حسين يتصدر قائمة هدّافي الدوري العراقي بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 14 هدفًا.
ويعد ايمن حسين ابرز اللاعبين في الدوري العراقي حاليا واصبح محط أنظار عدة فرق في آسيا وأفريقيا وأوروبا
بدأ صاحب ال24 عاما لعب كرة القدم في نادي العلم أحد أندية الدرجة الأولى بالعراق ثم انتقل لـ دهوك وبعدها النفط الذي لعب معهم موسمين وشارك في 37 مباراة وسجل 20 هدف
انتقل بعدها لعدة اندية مثل الشرطة العراقي والنفط ثم الى الدورى التونسي وبالتحديد نادي الصفاقسي التونسي واخيرا القوة الجوية العراقي .
شارك ايمن حسين مع منتخب بلادة تحت 20 عاما لأول مرة عام 2014 وبعدها تحت 23 سنة في 2015 ولعب 20 مباراة وسجل 16 هدفا ويشارك حاليا مع المنتخب الأول العراقي
ويبلغ سعر اللاعب حسب موقع ترانسفير ماركت 225 ألف يورو