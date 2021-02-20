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ديني

استلمت لاب توب من العمل وابني يذاكر عليه في المنزل.. الإفتاء تكشف الحكم.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 03:34 م
طفل يلعب على لاب
طفل يلعب على لاب توب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل لو عندي لاب توب استلمته من العمل من أجل أداء مهام عملي به، وأذهب به للبيت، وابني بيذاكر عليه، فهل هذا حلال أم حرام؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفيصل في الحكم هنا هو الوصف الذي أخذت الموظفة به اللاب توب، فلو كان هناك ما يمنع هذا الاستعمال فلا يجوز، وإن كان غير ذلك ولم ينص على طريقة  الاستعمال فيجوز.

شروط صلاة الجمعة وراء الإمام من مكان العمل
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلى الجمعة فى المسجد وانتفت جميع الموانع التى تمنعه من الذهاب لصلاة الجمعة فله أن يصلى فى مكان عمله ولكن بشروط.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال "هل يصح للإنسان أن يصلى فى محل عمله صلاة الجمعة؟"، أن الله عز وجل أراد منا أن تؤدى الجمعة حيث نودى بها لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، فإذا انتفت موانع ذهابه للمسجد وأداء صلاة الجمعة وصلى فى مكان عمله فتصح صلاته، ولكن صلاته فى مكان عمله تكون لعذر شديد كأن يكون خائفًا من ضياع المال.

وأوضح أنه يشترط لمن يصلى مكان عمله ألا يكون محله متقدما على المسجد، فلا تصح صلاته لا جمعة ولا جماعة، ولابد أن يكون المأموم متأخرا على الإمام، وكذلك عدم وجود الحائل يمنعه من رؤية المأمومين والإمام.
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