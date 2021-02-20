ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل حادث مروع على طريق محور 30 يونيو.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 03:32 م
حادث مروع على طريق
حادث مروع على طريق محور 30 يونيو بالسويس
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن"، مقطع فيديو لحادث مروع على طريق محور 30 يونيو بالسويس، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أشقاء وأصيب 6 آخرون.

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة، على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو بالسويس في مصر.

وأفادت المعاينة الأمنية، بأن الحادث نتج عن اصطدام حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة؛ بسبب إشعال النار في إطار سيارة؛ فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الحافلة المتجهة إلى محافظة البحيرة فاصطدم في السيارة.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين بينهم 3 أطفال إلى مستشفى السويس العام، كما نُقلت 3 جثث للمشرحة، بينما جرى الاستعانة برجال الحماية المدنية؛ لقص أجزاء من حافلة الركاب، واستخراج جثامين 6 ركاب كانت محتجزة داخلها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سرعة زائدة .. مصرع 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل في السويس

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ترشيحاتنا

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

نشرة الحوادث.. مفاجآت في قضية سفاح الجيزة وشهادة تميم يونس.. وتامر أمين أمام القضاء

اليوم.. المريخ السوداني يحسم ملف شكوى كهربا للكاف

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام