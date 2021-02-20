تفاصيل حادث مروع على طريق محور 30 يونيو.. فيديو

عرضت قناة "تن"، مقطع فيديو لحادث مروع على طريق محور 30 يونيو بالسويس، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أشقاء وأصيب 6 آخرون.

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، إثر تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة، على طريق الوردة البيضاء المتجه إلى محور 30 يونيو بالسويس في مصر.



وأفادت المعاينة الأمنية، بأن الحادث نتج عن اصطدام حافلة ركاب بسيارة نقل بمقطورة؛ بسبب إشعال النار في إطار سيارة؛ فحجبت الأدخنة السوداء المنبعثة من حريق الإطار الرؤية أمام سائق الحافلة المتجهة إلى محافظة البحيرة فاصطدم في السيارة.

