التموين: مصر تصدر 70 ألف طن سكر بني سنويا لأفريقيا.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، إن السكر سلعة استراتيجية، وأرخص مصدر للطاقة، والقيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا لصناعة السكر وشهدت طفرة خلال آخر 4 سنوات.





وأشار "أبو اليزيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر تصدر نحو 70 ألف طن سنويا من السكر البني لدول أفريقية، منوها بأن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر في مصر يكفي لنحو 6 أشهر وهو ما يعتبر نقلة نوعية.





وأكد، أن اليوم السبت وجد 45% من السكر ينتج من قصب السكر، و55% من بنجر السكر، لافتا إلى أن وزير التموين وجه بزيادة التوسع في المساحة المزروعة من بنجر السكر، خاصة وأنه منتج أقل استهلاكا للمياه.





وفي سياق أخر، أوضح أن مصر تشهد هذا العام محصولا عالي الإنتاجية والجودة من بنجر السكر: «يحصل الأهالي على ثمن محصولهم عبر التوريد بفترة لا تتعدى الأسبوع، إذ أصبحت مصر تشهد طفرة كبيرة في صناعة بنجر السكر، وبعد أنها كانت لا تتعدى الـ300 ألف فدان، وصلت المساحة المنزرعة إلى 640 فدانا لإنتاج 1.7 مليون طن سكر وبنجر السكر، لتضاف إلى حصيلة السكر الناتج من قصب السكر التي تقترب من 900 ألف طن، لتبلغ حصيلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الاستراتيجية الهامة هذا العام ما يقترب من 90% وهذا لم يحدث منذ 5 سنوات».