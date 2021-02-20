المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالمية للشعر 2020

فاز الشاعر المغربي محمد الأشعري بجائزة الأركانة العالمية للشعر للعام 2020؛ تقديرا لمسيرته الشعرية الممتدة منذ 4 عقود.





وتشكلت لجنة تحكيم الجائزة، التي يمنحها بيت الشعر في المغرب من الشاعر نجيب خداري رئيسا، وعضوية: الناقد عبد الرحمن طنكول، والناقد خالد بلقاسم، والشعراء (حسن نجمي، رشيد المومني، عبد السلام المساوي، نبيل منصر، مراد القادري).





وآلت الجائزة في دورتها الـ15 إلى محمد الأشعري لأن قصيدته أسهمت منذ أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الكتابة بوصفها مقاومة تروم توسيع حيز الحرية في اللغة وفي الحياة، وذلك بحسب الحيثيات التي أعلنتها لجنة التحكيم.





وجاء في تلك الحيثيات أن قصيدة محمد الأشعري، التي يجسد مسارها أطوار وعي القصيدة المغربية المعاصرة بذاتها وبأزمنتها الشعرية، عملت على تحرير مساحات في اللغة لصالح القيم ولصالح الحياة، وذلك بتحرير هذه المساحات من النزوع التقليدي المحافظ الذي يشل الحياة بشل اللغة وتقليص مناطق مجهولها.





ورأت لجنة التحكيم أن انحياز قصيدة محمد الأشعري إلى المعنى تحقق بالابتعاد عن المباشر وبالتجاوب الذي أقامته بين الشعر واللوحة والمعمار والسينما، فقد نهضت قصيدته على محاورات صامتة بين الكلمة والرسم وفنون أخرى، وعلى تفاعلات حيوية بين الشعري والسردي.





يذكر أنه قد صدرت للشاعر محمد الأشعري دواوين "صهيل الخيل الجريحة" 1978، "عينان بسعة الحلم" 1982، "يومية النار والسفر" 1983، "سيرة المطر" 1988، "مائيات" 1994، "سرير لعزلة السنبلة" 1998، "حكايات صخرية" 2000، "قصائد نائية" 2006، "أجنحة بيضاء.. في قدميها" 2007، "يباب لا يقتل أحدا" 2011، "كتاب الشظايا" 2012، "جمرة قرب عش الكلمات" 2017.



