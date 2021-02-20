برلمانية: مشروع 2 كفاية يقضي على المفاهيم المجتمعية الخاطئة للزيادة السكانية

ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود الدولة في تنفيذ مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، مؤكدا أن يعتبر هذا المشروع ضمن التدخلات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق مشروعات التنمية الدولة.





وأوضحت درويش خلال البيان الصادر لها، أن أزمة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث أثبتت فشل الكثير من الحكومات في القضاء عليها، ولكن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما منذ أن تولي مقاليد الحكم للقضاء عليها، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقة.



