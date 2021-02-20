أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.





غادر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة الفريق مع بدايتها أثناء المران الأول في تنزانيا.





أكد أيمن حسين لاعب فريق الجوية العراقي أنه مستمر مع في الدورى العراقي الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتلق عرضا من النادي الأهلي في الوقت الحالي.





أشاد "أندي روبرتسون"، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء الذي يقدمه زميله المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة.





أكد تقرير إيطالي أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس نجم فريق إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السوداني الشقيق.





أكدت إدارة النادي الأهلي أنها لم تتلق أي عروض رسمية للاعبي الفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية.



