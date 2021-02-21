نائبة بالشيوخ: المرأة المصرية شهدت نصرة حقيقية في مجتمعنا

قالت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ إن طبيعة المصريين عندما يهاجرون لبلاد خارجية يكون لديهم دائما حنين وانتماء قوي لبلدهم، مؤكدة أهمية الدور الذين يقومون به من دعم قضايا وطنهم والدفاع عنه بكل ما أتيح لهم من قوة.





وثمنت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، مؤكدة أن المرأة المصرية كانت دائما على قدر المسئولية.





وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن دور المرأة المصرية الفعال بالمجتمع لم ينقطع منذ القدم، مؤكدة أن هذه الفترة شهدت نصرة حقيقية لها وحصلت على كافة الامتيازات التي تستحقها.





كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.





وتابعت أن المبادرة تأتي انعكاسا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية.



