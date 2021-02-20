إرجاء نقل الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور لحين توفر مبنى آخر

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه سيتم مخاطبة وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزى والتى يتم إخلاء عدد من المبانى الصادر لها قرار إزالة بها للبدء فى أعمال التطوير ، وذلك بناء على طلبات المرضى و المجتمع المدني و أعضاء مجلس النواب.





وأوضحت "المحافظ" أنه سيتم ارجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى و نقله إليها، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة..





فيما أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط ان أقسام "الاستقبال والأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي وبنك الدم والمطبخ و المغسلة والتعقيم" بمستشفى فارسكور لازالت تعمل بكامل طاقتها بالمبانى الغير صادر لها قرار إزالة.





ونوهت إلى أنه سيتم نقل مبنى العيادات الخارجية إلى مستشفى حميات فارسكور، كما أكد أنه وبناءً على توجيهات محافظ دمياط يتم العمل وفقًا لخطة محددة بهذا الموضوع للحفاظ على مستوى الخدمات الطبية التى تقدم للمرضى المترددين على المستشفى.









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