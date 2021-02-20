ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سر اختيار خالد جلال لقيادة الفريق، خلفا لـ محمد يوسف عقب تدهور نتائج الفريق في الدوري الممتاز.

وأكد اشرف نصار، في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت "، أن خالد جلال مدرب رائع وعلى درايه بالفريق ولاعبيه، مشددا على أن اختياره جاء بسبب كونه الأنسب للفترة المقبلة. 

وتابع اشرف نصار، أن اختيار خالد جلال لم يكن بغرض " الارضيه" ، كونه كان مرشحا لقيادة الفريق في بدايه الموسم، مشددا أن تلاحق المباريات في الدوري حال دون التفكير في مدير فني اجنبي.

واضاف أن لجنه الكرة  ومجلس الاداره اجتمعوا ، و تم اختيار خالد جلال بموافقة الجميع.

وتابع أن فريق البنك الأهلي كبير ولديه للاعبين على اعلي مستوى، مشددا على أن الفريق يسعى لتحقيق مركز جيد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

شادي محمد يدافع عن مروان محسن ويوجه نصيحة إلى حسين الشحات

بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي

نصار: حسم المدير الفني للبنك الأهلي غدا.. ونفاضل بين 3 أسماء

رئيس البنك الأهلي: أوجه الشكر إلى محمد يوسف والجهاز الفني لم يقصر

رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي

ترشيحاتنا

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

نشرة الحوادث.. مفاجآت في قضية سفاح الجيزة وشهادة تميم يونس.. وتامر أمين أمام القضاء

قتلى وجرحى.. بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن الأحداث في الصومال

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام

مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت