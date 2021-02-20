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ثقافة

محاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

السبت 20/فبراير/2021 - 04:43 م
هيئة قصور الثقافة
هيئة قصور الثقافة
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شمس يونس
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "آداب الطريق سلوك أخلاقى" تحدث خلالها الشيخ عبد الحليم محمد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن القرآن الكريم جاء متكاملا رحمة من الله سبحانه وتعالي، منوها بأحاديث للرسول والفرق بين رد السلام وإلقاء السلام، وكذلك مساعدة الغير في الطريق والأمر بالمعروف وأن من آدب الطريق "غض البصر، وكف الأذي، ورد السلام".
عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" محو الأمية المعلوماتيّة والإستفادة من قدرات الشباب" أوضح فيها حسن عبد الباري ماذا تعني كلمة محو الأمية وتعني كيفية بحث الإنسان عن المعلومة الصحيحة وكيف تكون قدرات الشباب فى جمع المعلومات.

كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مخاطر الوجبات الجاهزة" وتحدثت أسماء مناع عن مخاطر الوجبات السريعة وأنها تحتوى على قدر كبير من السعرات الحرارية ومخاطرها تؤدى إلى الإصابة بالسمنة وهى عبء على القلب والرئتين وتؤدى لزيادة الكوليسترول وتؤدى إلى التباعد والتفكك الأسرى وأنها عبء إقتصادى على الأسرة المصرية، وكيفية الحد من إنتشار هذه المخاطر مثل ممارسة الرياضة وإعداد الوجبات فى المنزل، بالإضافة إلى ورشة حكى بقصر ثقافة الطفل لقصة "طاعة الوالدين" سردتها عواطف مصطفى، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى قصة "كيف نستمع لأبنائنا ونفهمهم" تناولتها سلوى محمد جودة مدرس اول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية.

أعدت مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى وألقى قصائد "حلم، وهم، عشق"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي القنسواني ألقى قصيدة "بلقيس السمراء"، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم ألقى قصيدة بعنوان "شعور رهيب"، بجانب ورشة رسم وتلوين بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر نفذتها نجوى أبوالفضل، وفي إطار حرص الهيئة على دعم المواهب الفنية وإكتشاف الموهوبين وتشجيعهم أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة إكتشاف مواهب فنية ورسم سينمائي "رسم الجروح" بطريقة فنية وإبداع سينمائى تنفيذ الفنانة الموهوبة إيمان فتحي.
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