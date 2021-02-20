محاضرات وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.





وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "آداب الطريق سلوك أخلاقى" تحدث خلالها الشيخ عبد الحليم محمد عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، موضحا أن القرآن الكريم جاء متكاملا رحمة من الله سبحانه وتعالي، منوها بأحاديث للرسول والفرق بين رد السلام وإلقاء السلام، وكذلك مساعدة الغير في الطريق والأمر بالمعروف وأن من آدب الطريق "غض البصر، وكف الأذي، ورد السلام".

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" محو الأمية المعلوماتيّة والإستفادة من قدرات الشباب" أوضح فيها حسن عبد الباري ماذا تعني كلمة محو الأمية وتعني كيفية بحث الإنسان عن المعلومة الصحيحة وكيف تكون قدرات الشباب فى جمع المعلومات.





كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مخاطر الوجبات الجاهزة" وتحدثت أسماء مناع عن مخاطر الوجبات السريعة وأنها تحتوى على قدر كبير من السعرات الحرارية ومخاطرها تؤدى إلى الإصابة بالسمنة وهى عبء على القلب والرئتين وتؤدى لزيادة الكوليسترول وتؤدى إلى التباعد والتفكك الأسرى وأنها عبء إقتصادى على الأسرة المصرية، وكيفية الحد من إنتشار هذه المخاطر مثل ممارسة الرياضة وإعداد الوجبات فى المنزل، بالإضافة إلى ورشة حكى بقصر ثقافة الطفل لقصة "طاعة الوالدين" سردتها عواطف مصطفى، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى قصة "كيف نستمع لأبنائنا ونفهمهم" تناولتها سلوى محمد جودة مدرس اول بمدرسة وادى الملوك الإبتدائية.



