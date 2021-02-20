احتفال صناع آل هارون بتصوير المشاهد الأولى من الفيلم

احتفلت أسرة فيلم " آل هارون " من ساعات قليلة بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم , بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود الذى تواجد فى لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم .





وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير " آل هارون " كلا من الفنان منذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز وأحمد عبد الله محمود وحمدى هيكل , وإستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل .





وخلال الاستراحة جمع المنتج حسنى محمود أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن , وذلك لتقطيع تورته الإحتفال ببدء تصوير المشاهد الاولي من فيلم " آل هارون " , واستمر الحفل ما يقرب من ساعة , استأنف النجوم بعدها التصوير .





الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية .





"آل هارون " من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود ، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ، عبير صبرى، أحمد وفيق، و منذر رياحنة ، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل وغيرهم من النجوم .