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فن

احتفال صناع آل هارون بتصوير المشاهد الأولى من الفيلم

السبت 20/فبراير/2021 - 04:52 م
صناع آل هارون
صناع آل هارون
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سعيد فراج
احتفلت أسرة فيلم " آل هارون " من ساعات قليلة بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم , بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود الذى تواجد فى لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم .

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير " آل هارون " كلا من الفنان منذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز وأحمد عبد الله محمود وحمدى هيكل , وإستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل .

وخلال الاستراحة جمع المنتج حسنى محمود أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج، محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن , وذلك لتقطيع تورته الإحتفال ببدء تصوير المشاهد الاولي من فيلم " آل هارون " , واستمر الحفل ما يقرب من ساعة , استأنف النجوم بعدها التصوير .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية .

"آل هارون "  من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى للمنتج حسنى محمود ، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ، عبير صبرى، أحمد وفيق، و منذر رياحنة ، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى والفنان حمدى هيكل  وغيرهم من النجوم .
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