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منوعات

جسده مقطع .. صورة لمغني راب شهير تثير الجدل بين الرواد .. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لنجم الراب الشهير سلوثن، بعد أن ظهر جسده و هو مقطع كالكيك و هو على فراشه في المستشفى فقد كانت بمثابة فيلم رعب لبعض المتابعين فهي تشبه الواقع إلى حد كبير للغاية . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الكل يتجه في الأونة الأخيرة لصنع الكعك الذي يشبه الاشكال الحقيقية بشكل كبير، و لكن تلك الكعكة  صدمت رواد التواصل الإجتماعي بسبب تقطيعها الغريب . 

نشر صانع الكيك عبر حسابه على إنستجرام صورة لذلك المغني، و انهالت عليه الرسائل من المتابعين و تفاعلو بشكل كبير مع الصورة و طلبوه بمسحها على الفور لأنها تثير الاشمئزاز. 

ظن المتابعون أن المغني في غرفته في المستشفى بسبب تقطيع الكعك المثير للجدل، فقد اكتشف المتابعون أن اليدين و القدمين مقطعين على شكل كيك و أن الاطباء ليسوا منهمكين في الجراحة بل في تناول الكيكة . 
جسده مقطع .. صورة لمغني راب شهير تثير الجدل بين الرواد .. شاهد
جسده مقطع .. صورة لمغني راب شهير تثير الجدل بين الرواد .. شاهد
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