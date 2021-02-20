جسده مقطع .. صورة لمغني راب شهير تثير الجدل بين الرواد .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي صور لنجم الراب الشهير سلوثن، بعد أن ظهر جسده و هو مقطع كالكيك و هو على فراشه في المستشفى فقد كانت بمثابة فيلم رعب لبعض المتابعين فهي تشبه الواقع إلى حد كبير للغاية .





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الكل يتجه في الأونة الأخيرة لصنع الكعك الذي يشبه الاشكال الحقيقية بشكل كبير، و لكن تلك الكعكة صدمت رواد التواصل الإجتماعي بسبب تقطيعها الغريب .





نشر صانع الكيك عبر حسابه على إنستجرام صورة لذلك المغني، و انهالت عليه الرسائل من المتابعين و تفاعلو بشكل كبير مع الصورة و طلبوه بمسحها على الفور لأنها تثير الاشمئزاز.





ظن المتابعون أن المغني في غرفته في المستشفى بسبب تقطيع الكعك المثير للجدل، فقد اكتشف المتابعون أن اليدين و القدمين مقطعين على شكل كيك و أن الاطباء ليسوا منهمكين في الجراحة بل في تناول الكيكة .