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كله من الضرائب.. المالية تكشف عن أرقام مهولة لمنح العمالة غير المنتظمة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:02 م
صرف المنحة للعمالة
صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة
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فرح علاء الخولي
قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن صرف المنح للعمالة غير المنتظمة كانت واحدة من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورُصد لها 100 مليار جنيه للصرف على ذلك، لافتا إلى أن من اكثر القطاعات المتأثرة بالجائحة نظام العمالة المؤقتة الذين يعملون بنظام اليومية.

وتابع رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، انه  تم استحداث ما يسمى بتكافل وكرامة لان يتم صرف مرتبات شهرية للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه، ويتم الصرف من خلال الرقم القومي والشئون الاجتماعية، ووصل الصرف على هذا البند فقط حوالي 5.3 مليار جنيه، وكذلك تم اضافة 100 الف اسرة لمشروع تكافل وكرامة، ليصل المبلغ المنصرف على تلك الامور وفقا لما تم اعلانه من قبل وزير المالية 114 مليار جنيه.

واضاف انه تم زيادة الانفاق على قطاع الادوية بما يتقارب من 14.1 مليار جنيه، مؤكدا على ان هذه المبالغ يتم تحصيلها من الضرائب ويتم انفاقها في صورة خدمات للمواطنين والممولين ومحدودي الدخل، مشيرا الي ان الضرائب تمثل من 70% الي 75% من موارد الخزانة العامة للدولة.

واعلن محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بدأت تحويل مليار جنيه لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

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