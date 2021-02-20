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مرأة

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام

السبت 20/فبراير/2021 - 04:23 م
ملك زاهر
ملك زاهر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.

وظهرت بها ملك أحمد زاهر، ببلوزة سوداء طويلة من الجلد، وارتدت بنطالا أنيقا باللون الاسود ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت بوت باللون الأسود.

كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة التي تتناسب مع ظهورها الناعم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة مع ساعة لليد.

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