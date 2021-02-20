ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داخل سيارته.. علي ربيع يشارك متابعيه بصورة له.. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
علي ربيع
علي ربيع
Advertisements
محمد بدران




شارك الفنان علي ربيع متابعيه بـ صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر علي ربيع في الصورة داخل سيارته بإطلالة شتوية يرتدي سترة باللون الاحمر وجاكيت جينز وكاب  مما أثار إعجاب الجمهور، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.


وشارك علي ربيع في  مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.


يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.


‎الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 


‎فيلم الخطة العايمة بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل  عبدالله".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علي ربيع ينشر فيديو وهو يرقص على أنغام أغنيه شعبية..شاهد

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ على ربيع عبر إنستجرام

أشرف عبد الباقي يهنئ متابعيه بالعام الجديد: كل عام وأنتم بخير

زومبي على جنبي .. علي ربيع يروج لأحدث أعماله مع السبكي

علي ربيع يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا دولي

شاهد.. أوس أوس يشارك متابعيه بصورة مع حمو بيكا وعلى ربيع

ترشيحاتنا

بالأسماء.. إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

لعشاق الليل.. دراسة تؤكد: السهر يؤثر على الصحة العقلية

مرور لكويكبات ونجوم.. ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة اليوم

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

ودعت أصدقاءها خلاله.. فتاة توقعت يوم وفاتها في مقطع فيديو.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام

مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت