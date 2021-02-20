من على ظهر حصان.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة ياسمين صبري، أنظار جمهورها ومتابعيها، عبر السوشيال ميديا، بعدة صور لها في أحدث ظهور لها.





وشاركت ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت مايا دياب في الصور التي نشرتها، وهي على ظهر حصان، بإطلالة رياضية، نالت إعجاب متابعيها.









وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.





واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.





واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددًا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية".







