فستان قديم والفرح في ملعب مدرسة.. سيدة تقتصد في تكاليف زفاف ابنتها بسبب كرهها للعريس ووالدته

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورا لعروس شابة، في حفل زفافها، بعد أن قررت والدتها الاقتصاد في تكاليف الزفاف، إلى جانب كرهها للعريس ووالدته ، فقررت الانتقام منهم عن طريق إقامة الحفل ولكن على طريقتها الخاصة.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة جهزت أرخص حفل زفاف- كما وصفه المتابعين-، فقد كانت تسعى للاقتصاد في كل شيء ، بداية من فستان الزفاف الخاص بابنتها ، وقاعة الزفاف ، والطعام ، وجميع التجهيزات الخاصة بالفرح.





وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الفستان الذي كانت ترتديه الفتاة ، ممزق وقديم ، ولكنها قررت أن تقتصد في تكاليف الزفاف ولا تنفق المال؛ كرها في العريس ووالدته، وحتى قاعة الزفاف ، فقد وجدت أنها ستدفع مالا كثيرا ، فقررت أن تستعين بعلاقاتها في عملها كمدرسة ، وأجَّرت الملعب الخاص بالمدرسة؛ لإقامة حفل الزفاف فيه.





ووجدت الأم أن تحضير الطعام في يوم كهذا، سيكلفها مبالغ طائلة، لذلك قررت إلغاء بند الكعك من حفل الزفاف، واتصلت بإحدى صديقاتها لتحضير مخبوزات بسيطة من العجين، لتكن بديلا عنها.





وتعرضت والدة الفتاة للنقد الشديد ، من العريس و والدته اللذان ظنا أن ما يحدث مجرد مزحة و أن هناك حفلة للزفاف عقب تلك الترتيبات، إلا أنهم فوجئوا أن والدة العروس تخبرهم أن هذا كل ما لديها و لن تدفع أموالا في أي شئ آخر.