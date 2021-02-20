ناقش سبل وآليات التنفيذ.. محافظ الغربية يستعرض خطة التطوير في قطاعات التعليم والصحة

عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، ما أنجزته المحافظة في الفترة من ١/١٢/٢٠١٩ إلي ١٥/٢/٢٠٢١، وذلك في اجتماع موسع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية، حيث تم مناقشة سبل التطوير وآليات التعاون في إنجاز خطة التطوير بالمحافظة .





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وأشار رحمي إلى أن خطة التطوير بالغربية شملت ٩ محاور سعت المحافظة إلى العمل بها وإنجازها ، واستعرض المحافظ إنجازات المحافظة في قطاعات التعليم والصحة وعرض الخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي بلغت نسبة تنفيذها ٤٦.٤٪ وكذلك أعمال الرصف وتطوير الشوارع وتجديد الوحدات والمجالس المحلية.





وأوضح رحمي أن المحافظة شهدت طفرة في إنجاز مشروعات التطوير وتفوقت في إنجازها على غيرها من المحافظات، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة والذي تم إنجازه وافتتاحه في بداية شهر يناير بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة بحضور وزيري التنمية المحلية والسياحة وكذا مشروع تطوير ميدان المحطة والذي أشرف على الانتهاء وتطوير منطقة مسجد السيد البدوي والسكة الجديدة، وتأتي هذه المشروعات في نطاق وضع المحافظة على الخريطة السياحية وعلى رأسها السياحة الدينية ،بجانب مشروعات المجزر الآلي، محطة إنتاج البيض والتي تم إنجازها بنسبة ٧٠٪ ، مشروع ساحات انتظار السيارات بالإضافة إلى مشروع مدينة طنطا الجديدة والتي تعد الامتداد التوسعي للمحافظة والذي سيمثل نقلة حضارية للمحافظة ،ومازالت المحافظة تقدم العديد من المشروعات الخدمية والاقتصادية والسياحية للارتقاء بالمحافظة في كافة المجالات.





كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في ملفات التعليم،الصحة، الثقافة،الشباب والرياضة، التحول الرقمي ، مكافحة الفساد، تنمية البيئة والحفاظ عليها، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن،مكافحة البطالة وتشجيع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية بالمحافظة،التنشيط السياحي ووضع المحافظة على الخريطة السياحية للدولة واستثمار وتسويق وتنمية موارد وخدمات المحافظة.





وفتح المحافظ حوار مع النواب ، طرح خلاله النواب آرائهم حول خطة التطوير الجاري إنجازها وأثنوا على المشروعات التي تقوم المحافظة بها والمجهود الذي يبذله محافظ الغربية ، مؤكدين على ضرورة تعاون النواب مع المحافظة في إنجاز خطة التطوير كل في مكانه لتحقيق رؤى فخامة رئيس الجمهورية في التطوير، إلي جانب أهمية دراسة الخطة الاستثمارية ومشاركة الشعبيين في اقتراح بنودها، كما طالب النواب بأهمية دعم الخطة الاستثمارية وزيادة موازنتها وكذا أهمية تدريب التنفيذيين داخل المحافظة لتطبيق اللوائح والقوانين وتخفيف العبء عن المواطنين وكذلك حل مشكلة مرفقي النقل بطنطا والمحلة.





كما طالب النواب محافظ الغربية بتكثيف الجهود في مراجعة قيود الارتفاع، تراخيص البناء، سرعة الانتهاء من تطوير مصنعي المحلة ودفرة بالإضافة إلى تعميم إنشاء الأسواق النموذجية، ومن جانبه طلب المحافظ دعم النواب في توفير اعتمادات مالية لافتتاح عددًا من المستشفيات المتوقفة منذ سنوات.