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تعليم

جامعة حلوان: تأجيل الامتحانات للطلاب دون أعذار.. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 05:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
قال الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أجازت تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/ 2021 لكل الطلاب المتخوفين من أداءها نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، دون تقديم أى أعذار طبية.

وأوضح الرفاعي، في  تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطلاب الراغبين فى تأجيل الامتحانات؛ سيسمح لهم بتأجيل كافة المواد، وليس بعض المواد فقط.



وطملأن الرفاعي، الطلاب الذين سيتقدمون بطلب التأجيل، أنه لن يضيع حقهم فى أداء الاختبارات مرة أخرى، وسيحتفظون بحقهم فى الحصول على التقدير الكامل للمواد، دون أي نواقص في الدرجات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

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