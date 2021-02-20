انطلاق المعسكر المفتوح لمنتخب مواليد 2003.. صور

انطلق المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب الناشئين مواليد 2003، اليوم السبت، بقيادة محمود جابر، والذي يستمر خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير الجاري.





واستدعى منتخب مصر مواليد 2003 قائمة مكونة من9 لاعبين بنادي إنبي، جاءت على النحو التالي :

خالد عبد العال محمد

محمد حمدى إبراهيم

أحمد رشدى شحات

أحمد محمد فتحي الشهير بميسى

أحمد نادر حواش

عمر رضا عبد المجيد

محمد صلاح مسلم والملقب بكباكا

محمود فرحات السيد

علوان محمد أحمد





وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006، رحلة عملهما، الخميس الماضي، بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.





وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، إن فترة اختيارات اللاعبين ستتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل المعسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا.