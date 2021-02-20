قطع مياه الشرب عن 3 قرى بالفيوم الإثنين المقبل لإجراء أعمال الصيانة والتطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة اللواء هشام درة رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قطع مياه الشرب، ب3 قرى فقط تابعة لمركز الفيوم وهى "قرية هوارة المقطع، العزب، دمشقين، وتوابعهم"، وذلك لمُدة 12 ساعة، لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير،الخاصة بخزانات المياه النقية الأرضية بمحطة مياه الشرب القديمة بالعزب





وأوضحت الشركة انه سيتم قطع المياه أعتبارا من بعد غدا الإثنين ، منّ الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً من نفس اليوم.





وطالبت الشركة أصحاب المستشفيات والمخابز، والمنازل بهذه المناطق، بتدابير احتياجاتهم منّ مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعُلن عنها .





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