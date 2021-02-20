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محافظات

قطع مياه الشرب عن 3 قرى بالفيوم الإثنين المقبل لإجراء أعمال الصيانة والتطهير

السبت 20/فبراير/2021 - 06:10 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة اللواء  هشام درة رئيس مجلس أدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن قطع مياه الشرب، ب3 قرى فقط تابعة لمركز الفيوم وهى  "قرية هوارة المقطع، العزب، دمشقين، وتوابعهم"، وذلك لمُدة 12 ساعة، لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير،الخاصة  بخزانات المياه النقية الأرضية بمحطة  مياه الشرب القديمة بالعزب


وأوضحت الشركة انه سيتم قطع المياه أعتبارا من بعد غدا الإثنين ،  منّ الساعة  8  صباحًا حتى 8 مساءً من نفس اليوم.


وطالبت الشركة  أصحاب المستشفيات والمخابز،  والمنازل بهذه المناطق، بتدابير احتياجاتهم منّ مياه الشرب  خلال فترة الانقطاع المعُلن عنها .


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يشار إلى أن وفد من الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، زار محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى اطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم. 

وضم الوفد، كل من  إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .

ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة، ببندر الفيوم، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياة المحطة . 

وتوجه الفريق إلى وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفيوم العام ، لمتابعة سير العمل بالوحدة من حيث توافر عملية مياه غسيل الكلى والفلاتر بعد المعالجة ،  وقياس نسبة الكلور بها.
قطع مياه الشرب عن 3 قرى بالفيوم الإثنين المقبل لإجراء أعمال الصيانة والتطهير
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