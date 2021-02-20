بعد إعلان الأعلى للجامعات استئناف الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة.. مد العام الدراسي 3 أسابيع.. استمرار الحضور يومين لطلاب الكليات النظرية و4 أيام للعملية للوقاية من كورونا

- الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

- مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

- «الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

التعليم العالي:

- لجان لإدارة الأزمة بالجامعات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

- استمرار الحضور يومين لطلاب الكليات النظرية و3 لـ 4 أيام للعملية للوقاية من كورونا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

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أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات لديها لجنة لإدارة الأزمة تتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول (المؤجلة) من العام الدراسى الجاري.





وأضاف عبد الغفار لـ " صدى البلد" أن الإجراءات التي تستأنفها الجامعات والمعاهد مع عودة الدراسة يوم السبت القادم ٢٧ فبراير، تتناسب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى انه ضمن هذه الإجراءات وجود بوابات تعقيم أمام جمع مداخل الجامعة وفي الصالات، مشيرا إلى أنه ذلك مع بالإضافة إلى إجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة قبل الدخول من هذه البوابات.

كما قال الدكتور عادل عبد الغفار ، المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرارا تطبيق التعليم الهجين هو مقرر على الجامعات منذ بدء العام الدراسي وهو الذي ينص على حضور الطلاب للجامعات يومين لطلاب الكليات المنظرية ومن 3 لـ 4 أيام بالكليات العملية، مشيرا إلى أستمرارية العمل وفق التعليم الهجين بعد أن نجاحه في الجامعات.

وأضاف " عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه وفقا لنظام الذي هو الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين ، وذلك مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب داخل المدرجات حرصا على التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة.

بينما شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أأعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات

والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار

مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.