البرد أكل جسمنا والمبنى معرض للانهيار فوق رؤوسنا .. مأساة أسرة تعيش في منزل بالطوب اللبن بالقليوبية .. فيديو

«مقدرتش أبني البيت أو أرمم الجدران .. اعمل ايه اليومية اللي بشتغل بيها يدوب بناكل بيها» مأساة حقيقة يعيشها أسرة داخل منزل مبني بالطوب اللبن في القليوبية.









محمد صبحى عبدالفتاح رب الأسرة يعيش في منطقة عزبة الخواجة التابعة لقرية كوم الأحمر بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بدأ حديثه لـ " صدى البلد" قائلا : "عايش انا وولادى الصغار ومراتى وخايفين السقف يقع علينا فى وقت بسبب سوء حالة البيت .. أقيم أنا وزوجتى وأطفالي "ادم واية" فى المنزل رغم انه آيل للسقوط فى أى وقت والبرد كل جسمنا".









وتابع قائلا:" نعيش داخل منزل قديم مبني من الطوب اللبن والطين مسقوف بالخشب والجريد لا يستطيع حمايتنا من الأمطار الشديدة، أو الشمس الحارقة فى الصيف، ولم استطع بناء المنزل قاليومية تكفي قوت يومنا بالإضافة إلى تكاليف دراسة أبنائي ".





وأضاف قائلا: "معظم الأوقات لا يتوفر معي أى شيء لتلبية احتياجاتهم خاصة فى الأوقات التى تمر علينا بدون عمل".





واستطرد قائلا:"السنة اللي فاتت مياه الأمطار أغرقت المنزل وكاد أن ينهار بسبب شدة المطر وغرقه بالمياه ، وتقدمت بطلب للوحدة المحلية ضمن المتضررين من السيول والأمطار الشديدة بس مافيش حد من المسئولين سأل فينا".