أحمد صلاح حسني: حسن النية شيء ضروري لنجاح العلاقة الزوجية.. فيديو

قالت الفنانة هيدي كرم، إن الزوجة دائما عليها الحمل الأكثر من مسئوليات المنزل، ولكن دائما يتهم الرجل زوجته بأنها تريد أن تزيل مهامه من المنزل، منوهة بأن حق اختيار مدارس الأطفال أو شراء عقارات وأي أملاك من الأب والأم لمستقبل أولادهم؛ قرارات من الضروري أن يأخذها الزوج والزوجة معا.





وأضافت "هيدي كرم"، خلال تقديمها برنامج "راجل و 2 ستات" المذاع عبر فضائية "اون اى"، توجد قرارات يجب أن تأخذها الزوجة دون الرجوع إلى موافقة زوجها، ومنها : "تمارين الاولاد، ملابس أولادها، اختيار وجبة الغداء".





ومن جهته، أشار الفنان أحمد صلاح حسني، خلال حلوله ضيفا على البرنامج، إلى أنه يجب أن تأخذ الزوجة رأى زوجها في جميع أحوال المنزل، فيجب عليها أن تساله عن رأيه في الغداء إذا كان يشتهي نوعا معين من الطعام، معقبا "الراجل دا طفل كبير"، فمن الممكن أن تستطيع الزوجة تتحكم في أعصاب زوجها، وعدم شجاره معها.





وأوضح "حسنى"، أن "الراجل هيفيدك في كل حاجه، والست هتفيد كل حاجه"، فالرجل يحتاج إلى مشورة زوجته، والزوجة أيضا تحتاج إلى أن تأخذ بمشورة زوجها، متابعا "بالعِشرة؛ يفهم كلا من الطرفين بعضهما دون نقاش أو عصبية".





وأكد، أن افتراض حسن النية من الطرفين؛ شيء مهم جدا لنجاح العلاقات الزوجية.

