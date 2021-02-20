ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: مهاجمو مقولة " مش كل عيل بيجي برزقه" لايفهمون في الدين

السبت 20/فبراير/2021 - 06:11 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمود ضاحي
قال  خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك من يزايد على ما يقوله فى أمور الدين بغير علم وفهم للواقع، موضحًا أن هجوم البعض عليه عندما قال "مش كل عيل بيجى بيرزق" لا يفهمون الدين .


أوضح الجندي خلال لقائه على فضائية" دي ام سي" أن  الرزق غير قاصر على المال فقط بل له صور أخرى كثيرة مثل الحياة والعمر والعلم وحلم وخلق وتربية وأسرة وأبناء وغيرها من أبواب الرزق.


وأضاف : أن هناك فارقا بين العلم والمزايدة،  وأن المزايدة هى أن تضع الأمر فى غير نصابه ويحاول الإنسان أن يظهر أنه أكثر علمًا ولو بالباطل والجدل ودون وجه حق .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من مطروح: مصر بلد الإسلام.. المزايدون عليها لا يفهمون شيئا.. ومن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يخون وطنه.. فيديو وصور

برلمانية تطالب بتطبيق قرار الاكتفاء بطفلين

الجندي: كل شخص سيحاسب عن أولاده وكيفية تربيتهم.. والنبي حذر من كثرة الإنجاب.. فيديو

تحذير رئاسي من الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب بنشر الوعي.. وصحة البرلمان تستعد لتفعيل المجلس الإقليمي للصحة والسكان في المحافظات

لم ينه عنه الرسول.. مبروك عطية: تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز

مبروك عطية: تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز ولم ينه عنه الرسول.. طفل واحد فيه بركة أفضل من 10.. لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله.. حالة وحيدة يباح فيها الإجهاض

ترشيحاتنا

لمرضى الكوليسترول.. تناول هذه الأعشاب وشاهد النتيجة

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

يارا نعوم توجه رسالة لـ عماد متعب بمناسبة عيد ميلاده الـ 38

يعالج البهاق والصداع .. نوع غير معروف من التوابل بـ 25 فائدة

السعودية.. حقيقة مقتل المدربة الرياضية رفعة اليامي

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

منطقة كوارث.. بايدن يصدر قرارًا عاجلاً بشأن تكساس

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخففش هدومك قبل أبريل.. هاني الناظر يوجه نصائح هامة في الطقس البارد

بداية المعسكر المفتوح للمنتخب الوطني مواليد 2006.. صور

طريقة عمل مايونيز صيامي.. 5 وصفات مختلفة