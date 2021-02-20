خالد الجندي: مهاجمو مقولة " مش كل عيل بيجي برزقه" لايفهمون في الدين

قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك من يزايد على ما يقوله فى أمور الدين بغير علم وفهم للواقع، موضحًا أن هجوم البعض عليه عندما قال "مش كل عيل بيجى بيرزق" لا يفهمون الدين .









أوضح الجندي خلال لقائه على فضائية" دي ام سي" أن الرزق غير قاصر على المال فقط بل له صور أخرى كثيرة مثل الحياة والعمر والعلم وحلم وخلق وتربية وأسرة وأبناء وغيرها من أبواب الرزق.









وأضاف : أن هناك فارقا بين العلم والمزايدة، وأن المزايدة هى أن تضع الأمر فى غير نصابه ويحاول الإنسان أن يظهر أنه أكثر علمًا ولو بالباطل والجدل ودون وجه حق .



