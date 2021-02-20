مصير البلدة الأولى التي ظهر فيها كورونا بأوروبا.. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" ت قريرًا يكشف قصة البلدة الأولى التي ظهر فيها كورونا بأوروبا.





فبراير العام الماضي، أعلنت إيطاليا تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا داخل أراضيها في بلدة كودونيو والتي انتقلت من خلال حالات إصابة بالوباء متتالية على بعد أكثر من 150 كيلومترًا في شمال البلاد.





حينها أغلقت السلطات في منطقتي لومبارديا وفينيتو الشماليتين، حيث يتركز التفشي، المدارس ومنعت التجمعات العامة وأبلغت الشركات العاملين في المناطق الأكثر تضررا بالبقاء في منازلهم. وتشكل المنطقتان القلب الصناعي لإيطاليا وتساهمان بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي









قالت السلطات حينها إن حالة أول مريض أصيب بالفيروس استقرت وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاما وأصيب بالمرض بعد لقاء صديق عاد من الصين. هذه الأنباء بثت الذعر لدى السكان مما دفع بهم إلى تخزين المؤن والبحث دون جدوى عن كمامات في الصيدليات.





بحلول مساء يوم 21 فبراير ، توفي أسقف متقاعد يبلغ من العمر 77 عامًا من فو ، وهي بلدة معروفة بصناعة النبيذ في منطقة فينيتو وبعدها توفي 22 كاهنًا بينهم أسقف في أبرشية بيرغامو (لومبارديا) المدينة التي سجلت أعلى عدد حالات في إيطاليا، وكانت أعمارهم تراوح بين 59 و91 عامًا.





في الأيام والأسابيع التي تلت ذلك ، أصبحت لومبارديا المكتظة بالسكان بؤرة تفشي المرض في إيطاليا ، وبحلول نهاية شهر مارس ، أصبحت بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم تحت الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس القاتل الذي أودى بحياة 2.4 مليون شخص.