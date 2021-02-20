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محافظات

دقيق مدعم بالسوق السوداء.. سلع منتهية الصلاحية.. حملات تموينية مكبرة بالأقصر

السبت 20/فبراير/2021 - 07:43 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين،  حملة مكبرة على الأسواق لضبط كل ماهو مخالف للقانون. 

واسفرت الحملة التموينية المكبرة  بمدينة القرنة غرب الاقصر عن ضبط طن دقيق مدعم قبل البيع بالسوق السوداء كما تم تحريرعدد 1 قضية حيازة سلعة غذائية منتهية الصلاحية 80 علبة جبنة زنة ربع كيلو وعدد 5 عدم حمل شهادة صحية مطاعم ومقاهي وعدد 4 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي 11 مخالفة تموينية وتم التحفظ على المضبوطات. 
وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.

و قامت ادارة الرقابة التموينية بتحرير  7مخالفات عبارة عن ٣ محاضر انتاج خبز غير مطابق المواصفات و محضر عدم وجود قائمة وتحرير ٢ محضر انتاج خبز نقص وزن وتحرير محضر عدم وجود سجل الزيارات. 

وتحررت المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.

ايضا شنت المديرية حملة مكبرة بمدينة الطود جنوب الاقصر  وذلك لتشديد الرقابة علي المخابز البلدية حيث تم بتحرير  ٥ مخالفات تموينية عبارة عن محضر توقف وجصر مبيهات و تحرير ٢ محضر انتاج خبز غير مطابق المواصفات و محضر عدم وجود ميزان حساس ومحضر عدم نظافة ادوات العجين.

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