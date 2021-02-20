ماهر فرغلي: فيلم السرب في غاية الأهمية.. والقوات المسلحة ردت سريعا على الإرهابيين.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، تعليقا على فيلم السرب، الذي يجسد قصة قصاص القوات المسلحة لشهداء مصر في ليبيا من تنظيم داعش الإرهابي، إن إيصال رسائل خاصة عن بطولات القوات المسلحة عن طريق الفن والدراما يكون له تأثير أكبر على الناس والمجتمعات بشكل أكبر.





وأضاف فرغلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في الفترة الأخيرة بدأنا في تناول ظاهرة الإرهاب بشكل درامي يحقق نجاحات كبيرة ".





وتابع ماهر فرغلي:" مسلسل الاختيار تناول ولأول مرة أفكار العناصر الإرهابية بشكل واضح ومنها كيفية اقتناع الإرهابى هشام عشماوي بالفكر المتطرف ".





وأكمل ماهر فرغلي :" العناصر الإرهابية يحرمون التمثيل وكان لهم فتاوى بأن التمثيل والفن حرام "، مضيفا:" فيلم السرب في غاية الأهمية لإظهار حقيقة الجماعات الإرهابية، ورد القوات المسلحة المصرية جاء سريعا للقصاص للشهداء".



