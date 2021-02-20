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ديني

خالد الجندي: "مش كل عيل بيجى برزقه"

السبت 20/فبراير/2021 - 06:53 م
خالد الجندي: الرزق
خالد الجندي: الرزق لايكون بالحصول عليه بل الانتفاع به
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الرزق لا يكون بالحصول عليه بل بالانتفاع به.

وأوضح الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي": ليس مجرد وجود المال أصبح لديك رزق بل أن يأذن لك ربك بالانتفاع بهذا المال هو الرزق.. عرفتوا بقى يا بتوع الكثرة وأن كل عيل بيجى برزقه.. طلع مش كل عيل بيجى برزقه.. بل عيل يأتى بمشيئة الله ويا أما يرزق يا أما ميرزقش يا أما يعطى يا إما ميعطيش يا إما يبسط يا إما يقدر وهذا من القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الله عز وجل يقدر الرزق على عباده، وأن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم التى تدل على ذلك، وتلا قوله تعالى: "اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".

واستشهد بقوله تعالى فى سورة الفجر: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ".
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