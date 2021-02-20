انضمام 66 منشأة طبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

أنه من المقرّر أن تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشأة طبية في مرحلة التشغيل الكلى للمنظومة منهم 54 وحدة ومركز بالإضافة إلى 12 مستشفى، لخدمة أهالى الإسماعيلية المنتفعين بالمنظومة.





أشار نشأت، إلي أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة الإسماعيلية تجاوزت 83.2% من إجمالي سكان المحافظة والبالغ عددهم 1.4مليون نسمة.





جاء ذلك علي هامش زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتفقدها سير العمل بمحافظة الإسماعيلية، عقب الإطلاق الرئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.





أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن زيارة الوزيرة شملت تفقد 6 منشأت طبية يقدمون خدمات التأمين الصحي الشامل طبقًا للمنظومة الجديدة، وهم مركزي طب (الشهداء، المحسمة القديمة)، ووحدتي طب الأسرة بـ ( الكيلو2، السلام المحطة) ، هذا بالإضافة إلى مستشفيي (القصاصين المركزي ، التل الكبير المركزي).





وتابع : خلال الجولة تفقدت الوزيرة عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات الأسنان ، بالإضافة إلى أقسام المعامل ، والأشعة، كما تفقدت عيادة تنظيم "الأسرة والمشورة"، للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة الطبية، للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





وأضاف الدكتور أحمد السبكي: قامت الوزيرة بمراجعة ملفات طب الأسرة داخل كافة الوحدات والمراكز الطبية التي تفقدتها خلال الجولة، وذلك للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات المسجلة بالوحدات والمراكز المشار إليها حوالي 99 ألف ملف فردي بواقع 24.4 ألف ملف عائلي مسجلين بهذه المنشآت ، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، مشيرًا إلى توجيهات الوزيرة بسرعة الانتهاء من ميكنة تسجيل الملفات بجميع الوحدات، وزيادة أعداد مدخلي البيانات لتحديث الملفات باستمرار.





وتابع: الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت أيضًا بالربط المميكن بين الوحدات والمراكز الطبية والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، للاستفادة من قاعدة البيانات في الوقوف على المحددات والاحتياجات الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.





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