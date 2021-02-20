الانتماء..المدير الفني لجالطا سراي يوجه رسالة لمصطفي محمد





واكد فاتح تريم في تصريحات لأحد الصحف التركية أن مصطفى محمد للاعب رائع ويمتلك إمكانيات مميزه ومازال أمامه الكثير ليحققه





واضاف أن مصطفي محمد بحاجه لان يكون في حاله تركيز شديدة مع الفريق مشددا أن مصطفي محمد يجب أن يشعر بالانتماء و الحب للفريق





وتابع أن الفريق حاليا يعاني من حاله عدم استقرار وهو ما يؤثر على الأداء مشددا أن لاعبي الفريق يتسائلون كل موسم عن من سيرحل في الموسم الجديد لكثره التغيير





وأكمل أن مصطفي محمد موهوب وسيضيف الكثير للفريق في المستقبل

كشف فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطا سراي التركي عن رأيه لمصطفي محمد نجم الفريق المعار من الزمالك عقب تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الحاليه