الحبس سنة وغرامة 3 آلاف جنيه..عقوبة الحض على الكراهية والتمييز العنصرى فى الملاعب

شهدت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان خلال الأيام القليلة الماضية إجتماعات مع الدكتور أ شرف صبحي وزير الشباب الرياضة لتعديل قانون الرياضة.





يعتبر قانون الرياضة من أهم القوانين التى ساهمت لجنة الشباب والرياضة السابقة بالبرلمان السابق فى إصداره عام 2017 .





ناقشت اللجنة خلال اجتماعها إجراء تعديلات على قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ويشمل تعديل بعض مواد القانون ومنها الاستثمار الرياضي، وكذلك وضعية اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.





تطرقت اللجنة إلى الحديث عن إجراء بعض التعديلات على مواد القانون تتضمن إضافة بنود جديدة إلى بنود الإعفاءات الواردة بالمادة 9 من القانون المشار إليه، ومنها الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يفعل تعميمها حتى الآن.









ووضع قانون الرياضة الحالى عقوبات ضد كل من يحض على الكراهية أو التمييز العنصرى فى الملاعب.





عقوبة التمييز العنصرى



