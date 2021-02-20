رئيس جامعة حلوان: البدء بكليتين في الجامعة الأهلية أغسطس 2021.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه تم وضع حجر الأساس اليوم لـ جامعة حلون الأهلية، مضيفا:" العمل مستمر في الجامعة الأهية بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسوف يتم البدء بـ كليتين في الجامعة الاهلية في أغسطس 2021 ".





وأضاف ماجد نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الجامعات الحكومية بدأت في إنشاء جماعات أهلية مستفيدة بخبراتها في الإدارة والتعليم مع دعم الدولة ووزارة التعليم العالي ".





وتابع ماجد نجم:" برامج الجامعة الأهلية برامج تكون مطلوبة في سوق العمل المصري"، مضيفا:" الجامعة الأهلية للجامعة نشأت داخل الحرم الجامعي للجامعة الرئيسة ومقامة على مساحة 60 فدان ".





وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت ٢٠ فبراير، حجر أساس جامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والسادة رؤساء الجامعات الحكومية.



