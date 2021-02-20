بعيدا عن المنافسة.. حواديت الاتحاد السكندري.. حفلات أم كلثوم تنقذ سيد البلد من الانهيار

بمجرد أن تضع قدميك على أرض عروس البحر المتوسط " الإسكندرية"، ستجد عشاقه ومحبيه في كل مكان إنه الاتحاد السكندري أو كما يحب أن يطلق عليه عشاقه "سيد البلد "، واحد من أقدم وأعرق الأندية المصرية.





ويعد نادي الاتحاد السكندري الذي يترأس مجلس إدارته في الوقت الحالي محمد مصيلحي أحد أهم الأندية الجماهيرية داخل الدوري المصري مثل قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".





تأسس نادي الاتحاد عام 1914 وكان يسمي وقتها بالاتحاد برئاسة حسن رسمي، وفي عام 1918 تغير الاسم إلى الاتحاد السكندري برئاسة محمد شاهين.





وربط أم كلثوم سيدة الشرق الأوسط قصة حب كبيرة مع نادي الاتحاد السكندري والتي بدأت في عام 1960 عندما تعرض زعيم الثغر إلي أزمة مالية كبيرة والتي كادت أن تؤدي إلي إفلاس النادي والغاقه ليقرر مجلس الادارة في ذلك الوقت اللجوء إلي كوكب الشرق.





وعرض مجلس الإدارة على أم كلثوم إقامة حفل تذهب أرباحه إلي خزينة النادي للخروج من الأزمة المالية لتوفق كوكبة الشرق وتقيم حفل في قصر المنتزه الشهير في يونيو 1960 لتنتعش موارد نادي الاتحاد السكندري





وعقب نجاح الحفل وإكتساب أم كلثوم حب جماهير زعيم الثغر قررت كوكب الشرق أن تقيم حفلا سنويا في الإسكندرية في فصل الصيف لتذهب أرباحه إلي سيد البلد وفي إحدي حفلاتها والتي كانت في مقر النادي بالشاطبي خرجت كوكب الشرق وهي ترتدي فستانا لونه أخصر ويحمل شعار الاتحاد السكندري لتفاجأ الجميع بحبها الشديد لنادي "سيد البلد".





وحرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عقب مساندة أم كلثوم النادي والخروج من الأزمة المالية وإنتعاشة موارد النادي من جديد على على إدارج اسمها على أحد المدرجات ليصبح اسمه "مدرج أم كلثوم ".





وتظل حتى الآن " كوكب الشرق"، أحد أهم رموز نادي الاتحاد السكندري لدي جماهير سيد البلد على مدار التاريخ .