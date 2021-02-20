ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
Advertisements
يسري غازي
سقط نادى بايرن ميونيخ بطل العالم، فى الدوري الألماني، أمام إينتراخت فرانكفورت، حيث خسر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى انتهت منذ قليل، فى إطار منافسات الإسبوع الـ 22 بدورى البوندسليجا.

وتقدم فريق فرانكفورت على بطل العالم نادى بايرن ميونيخ، فى الدقيقة 12 عن طريق اللاعب دابيتشى كامادا، وأضاف زميله أمين يونس الهدف الثاني فى الدقيقة 31 فى شباك العملاق البافاري.

وخرج الفريقان من الشوط الاول بتقدم لاعبي فرانكفورت بهدفين دون رد، قبل أن يسجل البولندى ليفاندوسكي فى الدقيقة 53 الهدف الوحيد للعملاق البافاري.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء من نصيب لاعب آينتراخت فرانكفون سباستيان رود فى الدقيقة 56 إضافة إلى زميله إيفان نديكان بالدقيقة 90 قبل إطلاق صافرة النهاية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. فرانكفورت يتفوق على ليفركوزن وفرايبورج يعبر هوفنهايم بثلاثية

لايبزيج يرتقي لصدارة الدوري الألماني مؤقتا بفوزه 1-0 على شتوتجارت

بايرن ميونيخ يقسو على ماينز 5 – 2 ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني

الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتعادل مع بروسيا مونشجلادباخ 2-2 في البوندسليجا

البوندسليجا.. شالكة ينهي العقدة وبريمن يتعادل مع ليفركوزن وفرايبورج يكتسح كولن

بايرن ميونخ يفوز على أوجسبورج.. ولايبزيج ينتصر على يونيون برلين في البوندسليجا

ترشيحاتنا

فستان قديم والفرح في ملعب مدرسة.. سيدة تقتصد في تكاليف زفاف ابنتها بسبب كرهها للعريس ووالدته

تحذير من الاتحاد الأفريقي بشأن التوتر على الحدود السودانية - الإثيوبية

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

الحجز الفندقي أولا.. الكويت تعلن شروطا جديدة لدخول البلاد

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

جالطة سراى يتقدم على آلانيا سبور بهدف إمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد

قبل افتتاح المعرض.. 43 لوحة للفنانة آلاء نجم تزين جدران جاليري "ضي"