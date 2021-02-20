الأوقاف تكذب فتوى «تأخر الإنجاب قنوط من رحمة الله»

نفت وزارة الأوقاف ما تداولته بعض الصفحات الخبيثة المأجورة، مما تنسبه كذبًا وزورًا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف– من أن سعي بعض الناس لمعالجة تأخر الإنجاب، وحرصهم على ذلك؛ نوع من أنواع القنوط من رحمة الله، وعدم الرضا بقضائه– وهو محض كذب وافتراء وخلط وتشويه لا يصدر إلا من جماعات الفتنة والكذب والشر والضلال والكيانات العميلة المأجورة.
وأكدت أنه لا يمثل الوزير ولا الوزارة سوى الصفحة الرسمية لها فقط، محذرة من تداول الأخبار عبر المواقع والصفحات المجهولة المضللة.
وقال وزير الأوقاف، قد خلال خطبة الجمعة أمس، إن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.
وأشار إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابتا، ففى الدول التى بها مساحات كبيرة، وتحتاج إلى نسل كثير؛ فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل، أما إذا كان فى دول بها أعداد كثيرة، فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها.