الأوقاف تكذب فتوى «تأخر الإنجاب قنوط من رحمة الله»

وقال وزير الأوقاف، قد خلال خطبة الجمعة أمس، إن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.



وأشار إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابتا، ففى الدول التى بها مساحات كبيرة، وتحتاج إلى نسل كثير؛ فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل، أما إذا كان فى دول بها أعداد كثيرة، فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها.