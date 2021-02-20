دون زيادة الوزن .. 3 وجبات يمكن تناولها في منتصف الليل

حذر خبراء التغذية من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لأنه يؤدي غلى زيادة كبيرة في الوزن ، كما أنه يؤثر على وظائف أجهزة الجسم بشكل ملحوظ وخاصة القلب.





ولكن هناك العديد من الأشخاص يشعرون بـ الجوع ولم يستطيعون على العزم للتخلص من عادة تناول الطعام ليلا، لذلك قدم موقع "timesnownews"، مجموعة أطعمة من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها في منتصف الليل.





الشوفان





الشوفان من الوجبات الصحية التي يمكن تناولها خلال فترة الليل، لأنها تساعد على مد الجسم بالطاقة، كما أنها تعمل على الحفاظ على الوزن المثالي دون زيادة.





الفاكهة





ينصح خبراء التغذية، بتناول الفاكهة عند الشعور بالجوع في منتصف الليل، لأنها تشعر بالشبع وتمد الجسم بالطاقة، وخاصة التفاح والجوافة والموز.





الزبادي





الزبادي هو وجبة خفيفة أخرى رائعة في منتصف الليل، يمكنك تناول وعاء من الزبادي المنكه، ويمكنك أيضًا إضافة فواكه طازجة إليها لإضافة مذاق وفوائد صحية.