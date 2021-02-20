الاتحاد السكندري ينهي استعداداته لمواجهة أسوان

وحرص حسام حسن على تصحيح مسار الاخطاء لدي لاعبي الفريق وتفادي كافة الأخطاء لتحقيق الفوز والإرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري من أجل إسعاد جماهير الثغر .





من جهة أخري حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة أسوان من أجل تحقيق الفوز .





وشدد "مصيلحي" على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان و وادى دجلة و إنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات ، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.