بعد التحقيق في "إهانة للصعايدة".. أحمد موسى يوجه التحية إلى قناة النهار .. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى قناة النهار للبدء في اتخاذ إجراءات وفتح تحقيق تجاه البرنامج الذي تضمن تصريحات بها إهانة للصعايدة على لسان مذيع البرنامج.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما فعله أهل مصر تجاه تصريحات إهانة الصعايدة يؤكد على عدم استطاعة أحد لتقسيم المصريين وتفرقتهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "البنت الصعيدية تتولى مناصب كثيرة في الدولة المصرية واعتلوا أعلى المناصب في الدولة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "إحنا عندنا طبلية أبونا وبيوتنا في الصعيد مش مقفولة في الصعيد وهناك حالة كبيرة من الأمان والاستقرار في الصعيد".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " كل اللي بيبني في الدولة المصرية من الصعايدة والفلاحين في الصعيد والريف ويشارك الصعايدة في كافة المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية"، مضيفا: "الرئيس السيسي يهتم بتطوير الصعيد بشكل كبير".



