بينها إلغاء حظر سفر مواطني الدول الإسلامية.. قرارات جو بايدن خلال 30 يوما

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا، حول أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال الـ 30 يوما الأولى من حكمه.
وحسب التقرير، فإن جو بايدن، وقَّع على القرارات التالية:
- إلغاء حظر سفر مواطنى الدول الإسلامية
- العودة إلى منظمة الصحة العالمية
- العودة إلى اتفاق باريس للمناخ
- حظر بعض علميات النتقيب عن الطاقة
-إرتداء الكمامات وإلتزام التباعد فى المبانى الاتحادية
-السماح بمشاركة أطباء متقاعدين فى حملة تطعيم كورونا
-تعليق بناء جدار المكسيك
واتخذ جو بايدن ايضا 3 قرارات تتعلق بالهجرة وهى:
-جمع شمل العائلات
-فتح قنوات شرعية للهجرة
-تسهيل التجنيس