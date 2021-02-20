بينها إلغاء حظر سفر مواطني الدول الإسلامية.. قرارات جو بايدن خلال 30 يوما

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وحسب التقرير ، فإن جو بايدن ، وقَّع على القرارات التالية:





- إلغاء حظر سفر مواطنى الدول الإسلامية





- العودة إلى منظمة الصحة العالمية





- العودة إلى اتفاق باريس للمناخ





- حظر بعض علميات النتقيب عن الطاقة





-إرتداء الكمامات وإلتزام التباعد فى المبانى الاتحادية





-السماح بمشاركة أطباء متقاعدين فى حملة تطعيم كورونا





-تعليق بناء جدار المكسيك





واتخذ جو بايدن ايضا 3 قرارات تتعلق بالهجرة وهى:





-جمع شمل العائلات





-فتح قنوات شرعية للهجرة





-تسهيل التجنيس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراحول أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكى جو بايدنخلال الـ 30 يوما الأولى من حكمه.