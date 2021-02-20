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الأرصاد تحذر من موجة برودة وأمطار جديدة.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:03 م
الارصاد
الارصاد
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عبد الخالق صلاح
أكدت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن هناك موجة باردة جديدة، تبدأ بعد غد، الاثنين، وتنتهي يوم الأربعاء.

وتابعت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي: "ستكون هناك أمطار، على الرغم من أن درجات الحرارة ستكون عادية ما بين 19 إلى 20، والأمطار ستهطل على عدد من المحافظات الساحلية، والقاهرة".

وأضافت : "سيتم إصدار نشرة بالأماكن التي ستهطل عليها الأمطار، وسيكون هناك نشاط للرياح، ولكن لن يكون كالموجة السابقة التي حدثت منذ أيام".

وقالت: "الموجة ستشهد كميات أمطار كبيرة ببعض المناطق مثل المناطق الساحلية وسيناء ومناطق أخرى سيتم الإعلان عنها".

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى  19
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 العظمى 17
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 العظمى 18
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 16
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى -1 والعظمى 11
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22

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