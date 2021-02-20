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أخبار العالم

إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية.. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 08:08 م
إطلاق القمر الصناعي
إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "ظبي سات" إلى الفضاء
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قسم الخارجي
أطلق اليوم السبت، القمر الصناعي الإماراتي المصغر "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية "سيجنوسNG-15 " من محطة الإطلاق في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن القمر الصناعي "ظبي سات"  تم تصنيعه وتطويره على أيدي 27 طالبًا في برنامج الدراسات العليا بمختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة بدعم من شركتي الياه سات للاتصالات الفضائية "الياه سات" وشركة نورثروب جرومان العالمية.

ويسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة.

فيما تمكن المهمة الرئيسية للقمر الصناعي  في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها.

وبثت وسائل إعلامية لحظة إطلاق القمر الصناعي الإماراتي إلى الفضاء من مركز "والوبس فلايت" في ولاية فيرجينيا الأمريكية. 
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