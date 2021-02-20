ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مظاهرات في أستراليا تندد باللقاح ضد فيروس كورونا.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:10 م
مظاهرات في أستراليا
مظاهرات في أستراليا تندد باللقاح ضد فيروس كورونا
Advertisements
محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض مظاهرات في أستراليا تندد باللقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت أن مدن أسترالية رئيسة شهدت اليوم السبت، مظاهرات مناهضة للقاح ضد فيروس كورونا والذي من المقرر أن تبدأ حملة إعطائه للمواطنين في البلاد يوم الإثنين القادم.

وأشارت إلى أنه في ملبورن، احتشد المظاهرون في الساحات الرئيسية بالمدينة، حيث سُجّلت حالات اعتقال في أوساط متظاهرين تجمعوا في ملعب للكريكيت مرددين هتافات تطالبت بوقف حملة التلقيح التي قررتها السلطات.

وتابعت أنه في سيدني ، خرج المتظاهرون في الشوارع رافعين لافتات تحمل شعارات مناهضة للتلقيح ، بينما تجمع المتظاهرون في مدينة بريزبين داخل حديقة حيث ألقيت كلمات تحذر من التطعيم، فيما وجد البعض في الحشد مناسبة للغناء وعزف الموسيقى، هذا ومن المقرر أن تتواصل في المدن الأسترالية خلال الأيام القادمة المظاهرات المنددة باللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

بعد تصدرها التريند.. رانيا يوسف تكشف مفاتنها في أجرأ إطلالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر

شعرك بيقع .. 7 طرق منزلية تمنع تساقطه

لا تصلح للحياة .. تفاصيل كارثة ولاية تكساس الأمريكية بسبب الطقس