مظاهرات في أستراليا تندد باللقاح ضد فيروس كورونا.. فيديو

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض مظاهرات في أستراليا تندد باللقاح ضد فيروس كورونا.





وأوضحت أن مدن أسترالية رئيسة شهدت اليوم السبت، مظاهرات مناهضة للقاح ضد فيروس كورونا والذي من المقرر أن تبدأ حملة إعطائه للمواطنين في البلاد يوم الإثنين القادم.





وأشارت إلى أنه في ملبورن، احتشد المظاهرون في الساحات الرئيسية بالمدينة، حيث سُجّلت حالات اعتقال في أوساط متظاهرين تجمعوا في ملعب للكريكيت مرددين هتافات تطالبت بوقف حملة التلقيح التي قررتها السلطات.



