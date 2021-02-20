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فن

رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض "الأثر".. الأربعاء المقبل

السبت 20/فبراير/2021 - 08:23 م
اسلام زكى
اسلام زكى
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أحمد إبراهيم
يفتتح  د. خالد سرور  رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فى السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل معرض الفن التشكيلى " الأثر " للدكتور اسلام زكى بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك والذى يستمر حتى الحادى عشر من مارس المقبل تحت رعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة .

يتضمن المعرض 35 لوحة تشكيلية  تتضمن  أثر العلاقات الانسانية  و الشخصيات التى التقى بها   وتوقف الحياة فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا ومدى أثر الذكريات التى جمعته بهذه الشخصيات . 

يذكر أن د. اسلام زكى هو استاذ التصميم بكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان ورئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة العامة لقصور الثقافة .. وأقام عدد كبير من المعارض الشخصية والجماعية وله العديد من المقتنيات الفنية بوزارة الثقافة المصرية و لدى جامعة كيت لإقليم أوديسا بالهند وحصل على عدد من الجوائز من أكاديمية البحث العلمى  ووزارة الشباب والرياضة .
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