رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح معرض "الأثر".. الأربعاء المقبل

يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فى السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل معرض الفن التشكيلى " الأثر " للدكتور اسلام زكى بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك والذى يستمر حتى الحادى عشر من مارس المقبل تحت رعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة .





يتضمن المعرض 35 لوحة تشكيلية تتضمن أثر العلاقات الانسانية و الشخصيات التى التقى بها وتوقف الحياة فى الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا ومدى أثر الذكريات التى جمعته بهذه الشخصيات .



