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فى اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية..الإسكان: 350 ألف أسرة استلمت وحدات

السبت 20/فبراير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والإسكان الاجتماعي، إن توفير سكن لكل مواطن إلتزام دستوى على الدولة ويتم تنفيذه، معقبة:" 350 ألف أسرة تسلمت وحداتها خلال الفترة الماضية".

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن وجود برنامج سكنى لـ منخفضي ومتوسطى الدخل أحد أهم محاور تحقيق العدالة الإجتماعية، معقبة:" بما أن النهاردة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية".


وأشارت مى عبد الحميد، أول إعلان للسكن الاجتماعي أعلنته الدولة كان منتصف 2014 وتقدم له 10 آلاف مواطن،وتم تقديم 14 إعلان حتى الوقت الحالى آخره سكن لكل المصريين والذى تقدم له  312 ألفا.


وأكدت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والإسكان الاجتماعي، أن وحدات الإسكان الإجتماعى تباع للمواطنين بأصل تكلفتها، معقبة:" الأرض والمرافق مش محسوبة".


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