الجرأة وحدها لا تكفي.. تاريخ أزمات تامر أمين من "3 راقصات" وحتى الصعايدة





فعلها الإعلامي تامر أمين الأهلاوي، عند انتقال رمضان صبحي وشريف إكرامي لـ اللعب في بيراميدز، ولم يجد غضاضة في مشاركة الجمهور التحفيل على اللاعبين من خلال دقائق خصصها على الهواء للسخرية منهما عند كبوتهما في احدى مباريات الدوري الممتاز.





تامر الذي جذب الأهلاوية بمنطقه غير المحايد، استفز الزملكاوية الذين باتو يتحسسون له الأخطاء ويبحثون عن نافذة للهجوم عليه حتى جاءت من اوسع الأبواب.. من باب الصعايدة.





ولم تغضب تصريحات تامر، الزملكاوية فقط، لكنها أغضبت قطاعا كبيرا من المجتمع المصري الذي هبّ للدفاع عن سمعة الصعيد وعاداته وفتيات الصعيد.





تامر قال في برنامجه على قناة النهار دعما لمبادرة تنظيم النسل والقضاء على الزيادة السكانية غن اهل الصعيد والريف ينجبون الكثير من الأولاد ليساعدو أهلهم في العمل بينما الفتيات يسافرن للقاهرة للعمل خادمات في البيوت، وهو ما اعتبره الصعايدة وأهل الريف إهانة تتوجب المساءلة والعقاب.





اعتذار قناة النهار





في أعقاب الأزمة، أعلنت قناة النهار في بيان عاجل لها أنها قررت إيقاف الإعلامي تامر أمين والتبرع بشهر من راتبه لإحدى المؤسسات الخيرية.

كما أكدت شبكة قناة النهار في بيان لها، الجمعة، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات، وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن، وقررت حذف الفيديو المسيئ من منصاتها المختلفة.





أزمات تامر أمين





المتتبع لتامر أمين سيجده دائما متحفزا للنقد والهجوم على ظواهر فنية ومجتمعية مختلفة، ذات مرة هاجم الأغاني الشعبية التي يؤديها سعد الصغير، ونشر فيديو يحمل ألفاظا خادشة لسعد الصغير بصحبة الراقصة شمس، وهو ما قابله سعد الصغير بهجوم مضاد ونشر ما زعم حينها أنها فضائح تامر أمين.





ومن سعد الصغير إلى سما المصري، حيث قاد تامر أمين هجوما حادا عليها بسبب مبادرة توزيع كالسونات على عمال نظافة في الشارع وهي ترتدي زي بابانويل، حيث قال تامر: "اشمعنى الكلسون؟ هو لازم أي حاجة من تحت! مينفعش نديهم جاكت أو بلوفر أو بطانية»، مضيفا: «كفاية حك يا عم الحاج، لازم تحت وخلاص".





وردت سما المصري على تامر أمين بفيديو أيضا قالت فيه: "أنا مش مصدق ودانى يا لمبي، دا إحنا فاضل لنا طقم مدرعات ودبابات ونحارب بعض بيها أنا وأنت ياجدع.. أنت بتسأل اشمعنى أنا وزعت كلاسين على الناس عشان الملايين هتدفي نفسها".





كما كانت لتامر أمين قصة شهيرة وقضية في المحاكم بسبب اتهامه بسب عارضة الأزياء ميرنا هشام عبد القادر التي اتهمت لاعب المنتخب عمرو وردة بالتحرش بها، حيث علق تامر ساخرا "حد يتحرش بمحمد رمضان".





وهاجم تامر أمين الراقصة فيفي عبده بعد الإعلان عن برنامجها 5 إمواه قائلا: "ليه تبقى فيفى عبده زميلة إعلامية من قلة المذيعين، ايه الحكمة فى كده أشكر يعنى ولا أعمل إيه، مكنتش أحب إن راقصة تبقى مقدمة برنامج، ده حتى المذيعين أكثر من الهم على القلب".





وكذلك هجومه على الراقصة صافيناز الذي قال عنها "مش ههدا غير لما تترحل من مصر لأنها من أسباب انتشار الفسق والفجور، بينما قالت صافيناز أن تامر يفعل ذلك بسبب رفضها الظهور معه في احدى حلقات برنامجه.





أما آخر شطحات تامر فكانت ضد دينا الشربيني المنفصلة عن عمرو دياب، بعد حديثها عن الزواج بصفة عامة حيث قال تامر: "بقولك يا دينا ميصحش كده، ما تتكلميش تاني عن العلاقة التي كانت بينك وبين عمرو إطلاقًا، بينما ظهر من حديثه تحيزه التام لعمرو.





ما عقوبة تامر أمين المنتظرة





بعد العقوبة الإعلامية التي قررتها نقابة الإعلاميين و المجلس الأعلى للإعلام وقناة النهار، تبقى العقوبة الجنائية حيث أوضحت المادة 306 من قانون العقوبات، تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له، حيث جاء نص المادة كالآتي: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".





فيما عرفت المادة 302 / 1 جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما حددت المادة 303/1 عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

يستطيع الإعلامي تامر أمين - منفردا عن دونه من الإعلاميين - أن يجذبك نحوه من خلال أسلوب متفرد في النقد أو الهجوم على من يستحق أو من يراه من وجهة نظره الشخصية أنه يستحق أن يُسخر دقائق الهواء للهجوم عليه أو السخرية منه.